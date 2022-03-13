Кэйн стал 2-м бомбардиром в истории «Чикаго» (1156 очков), опередив Бобби Халла. У Микиты – 1467

Кэйн стал 2-м бомбардиром в истории «Чикаго» (1156 очков), опередив Бобби Халла. У Микиты – 1467

Патрик Кэйн вышел на 2-е место по очкам в истории «Чикаго», опередив Бобби Халла. Американец отдал 3 результативные передачи в матче с «Оттавой» (6:3).

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