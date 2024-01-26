15 лайфхаков по управлению капиталом, которые вы должны знать

Мы видели хаки для экономии, которые приносят много «мелочи». Банки для денег, в которых хранятся рассыпанные монеты, накопление сторублёвых купюр в течение года, жестяные банки для печенья, наполненные десятирублёвыми монетами — этот список настолько длинный, насколько хватит нашего воображения.