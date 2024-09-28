ВСУ нанесли ракетный удар по зданию краеведческого музея в Глушково Курской области В результате ракетного удара ВСУ получило серьезные повреждения здание Глушковского краеведческого музея.
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ВСУ нанесли ракетный удар по зданию краеведческого музея в Глушково Курской области В результате ракетного удара ВСУ получило серьезные повреждения здание Глушковского краеведческого музея.
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