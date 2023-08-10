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Китай очищается и делает это в свойственной ему манере: быстро, эффективно и планомерно

Китай очищается и делает это в свойственной ему манере: быстро, эффективно и планомерно

Экология Китая - Притча во языцех. В период опережающих реформ, когда все было подчиненно росту, слово "экология" в Китае было под запретом.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Бесполезно: &quot;мировую фабрику&quot;, каковой сегодня для всего мира является Китай, не построить иначе как на огромном производстве, которое неизбежно будет разрушать и загрязнять природу, кто бы что ни делал...
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9 час.
лл
лина любимцева
Плотный СМОГ из Китая до сих пор  достигает Владивостока. Стоит днями.
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9 час.
zn
zygmund nedialkow
У мировой элиты есть другое решение, уничтожить так миллиардов 5 населения.
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8 час.

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