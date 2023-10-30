Арестованный сын экс-посла Армении в РФ Сергей Смбатян оправдан

Адвокат Ерванд Варосян заявил, что арестованный ранее сын бывшего посла Армении в Российской Федерации Армена Смбатяна – главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян — оправдан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии