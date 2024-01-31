Юрист Гукова: страховые компании должны выплачивать кредит после утраты близких

Людям после утраты родственников по наследству может передаваться не только имущество, но и долги. О том, нужно ли выплачивать кредиты за близкого человека, Life рассказала основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.
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