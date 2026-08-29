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Производитель ракетных двигателей Ursa Major выходит на биржу Nasdaq

Производитель ракетных двигателей Ursa Major выходит на биржу Nasdaq

Американская аэрокосмическая и оборонная компания Ursa Major, ведущий независимый разработчик ракетных двигателей и гиперзвуковых силовых установок, объявила о заключении окончательного соглашения о бизнес-комбинировании для последующего выхода на биржу Nasdaq.

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