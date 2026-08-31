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Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 30 украинских БПЛА, пострадавших нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс" .

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