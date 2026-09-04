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Федоров: «Главное для ЦСКА — выйти и показать класс. Без каких-то качелей или ям. Верю в наш коллектив»

Федоров: «Главное для ЦСКА — выйти и показать класс. Без каких-то качелей или ям. Верю в наш коллектив»

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Федоров заявил, что армейцам с самого начала сезона необходимо играть на результат.

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