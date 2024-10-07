Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 7 октября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57 мотопехотной, 71 егерской, 92 десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113 бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области.