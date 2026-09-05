45-летняя Натали Портман стала матерью в третий раз

45-летняя голливудская актриса Натали Портман стала матерью в третий раз. Имя и пол ребёнка от её возлюбленного, 46-летнего французского продюсера Танги Детабля, не раскрываются.
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