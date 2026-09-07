В Ростове перевозчиков обяжут ставить датчики температуры в автобусах

Глава администрации Ростова Александр Скрябин провел совещание, в центре внимания которого оказалась ситуация с кондиционерами в городском общественном транспорте.
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