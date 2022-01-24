Российский рынок акций рухнул в основные торги на уровень 2020 года из-за геополитики

© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Дмитрий Майоров. Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом времен начала пандемии в марте 2020 года.