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Тренер «Сочи» Миронов об 1:5 от «Нефтехимика»: «Не хватило голов. Мы неплохо играли и комбинировали, но шайба не залетала в ворота»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о поражении в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:5).

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