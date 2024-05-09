Полицейские Тюменской области приняли участие в патриотической акции «Я помню, Я горжусь. Служу России!»

В Тюменской области в рамках патриотической акции «Я помню, Я горжусь. Служу России!» психолог группы морально-психологического обеспечения отделения по работе с личным составом МО МВД России «Голышмановский» лейтенант полиции Валерий Афанасьев поделился воспоминаниями о своём прадеде – участнике Великой Отечественной войны.