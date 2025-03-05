Строители из Дагестана пошли в ФАС из-за торгов на ремонт «Звездного» в Воронеже

Капремонт «Звездного», напомним, включает работы по вентиляции и кондиционированию, однако, как отмечает компания в своей жалобе, министерство объединило разные товары под одним кодом, что противоречит установленным правилам и затрудняет участникам подтверждение соответствия товаров требованиям.