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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас ответил Глену Дэвису: «Единственные деньги, которые я украл в НБА – контракт с «Уизардс»

Бывший игрок « Вашингтона » Гилберт Аренас отреагировал на обвинения со стороны другого экс-игрока НБА Глена Дэвиса.

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