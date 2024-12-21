Российские туристы более суток не могут вылететь из Египта

Фото: Alexey Pereslavtsev | АО «Авиакомпания Россия»Туристы, вылетающие из Шарм-эш-Шейха в Шереметьево и обратно, уже более суток ждут вылета, столкнувшись с задержками рейсов авиакомпании AlMasria Universal Airlines, пишет РБК.
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