Российские туристы более суток не могут вылететь из Египта

Фото: Alexey Pereslavtsev | АО «Авиакомпания Россия»Туристы, вылетающие из Шарм-эш-Шейха в Шереметьево и обратно, уже более суток ждут вылета, столкнувшись с задержками рейсов авиакомпании AlMasria Universal Airlines, пишет РБК.