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Знакомство в очереди и потеря ребенка: о личной жизни актера Владимира Стержакова

Знакомство в очереди и потеря ребенка: о личной жизни актера Владимира Стержакова

﻿Владимир Стержаков, которого телезрители знают по многочисленным рекламным роликам, а театралы – по скандальным высказываниям о непопулярных решениях, принимающихся во МХАТе, не верил, что найдет родственную душу.

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