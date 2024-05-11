Знакомство в очереди и потеря ребенка: о личной жизни актера Владимира Стержакова

Владимир Стержаков, которого телезрители знают по многочисленным рекламным роликам, а театралы – по скандальным высказываниям о непопулярных решениях, принимающихся во МХАТе, не верил, что найдет родственную душу.
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