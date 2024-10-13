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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард набрал 3 (1+2) очка с «Эдмонтоном» и делит 2-е место в истории «Чикаго» по числу таких игр до 20 лет. У него 5 баллов и «+2» в 3 матчах в сезоне

«Чикаго» обыграл «Ойлерс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  19-летний канадец забросил первую шайбу в сезоне, а также ассистировал при шайбах Сета Джонса и Теуво Терявяйнена в большинстве.

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