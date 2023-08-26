ЛУКАШЕНКО ОТВЕТИЛ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС О БУДУЩЕМ "ВАГНЕРА": "ЛИШНИЕ ПАЛАТКИ УБИРАЕМ"

Закон и ПорядокПолитикаПодписатьсяЛУКАШЕНКО ОТВЕТИЛ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС О БУДУЩЕМ "ВАГНЕРА": "ЛИШНИЕ ПАЛАТКИ УБИРАЕМ" ФОТО: MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Лукашенко рассказал, останутся ли бойцы "Вагнера" в Белоруссии после гибели Пригожина.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМарина ВанинаЕвгений Викторович жив - как бы его неумело хоронили!Ответить13 час.НадеждаНа Украине продолжают бредить, что Лукашенко скоро заменит какая-то продажная шкура из "переходного правительства" латушка!)😀Ответить12 час.
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