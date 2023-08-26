Закон и Порядок

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ЛУКАШЕНКО ОТВЕТИЛ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС О БУДУЩЕМ "ВАГНЕРА": "ЛИШНИЕ ПАЛАТКИ УБИРАЕМ"

ЛУКАШЕНКО ОТВЕТИЛ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС О БУДУЩЕМ "ВАГНЕРА": "ЛИШНИЕ ПАЛАТКИ УБИРАЕМ"

ФОТО: MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Лукашенко рассказал, останутся ли бойцы "Вагнера" в Белоруссии после гибели Пригожина.

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Комментарии
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Марина Ванина
Евгений Викторович жив - как бы его неумело хоронили!
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13 час.
Надежда
На Украине продолжают бредить, что Лукашенко скоро заменит какая-то продажная шкура из &quot;переходного правительства&quot; латушка!)😀
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12 час.

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