Раскрыта стоимость российского «ответа Marvel»

В «Союзмультфильме» раскрыли стоимость российского «ответа Marvel». Глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК сообщила, что разрабатываемая создателем «Ночного дозора» Сергеем Лукьяненко лента обойдется в 1-1,2 миллиарда рублей.
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