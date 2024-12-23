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Раскрыта стоимость российского «ответа Marvel»

Раскрыта стоимость российского «ответа Marvel»

В «Союзмультфильме» раскрыли стоимость российского «ответа Marvel». Глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК сообщила, что разрабатываемая создателем «Ночного дозора» Сергеем Лукьяненко лента обойдется в 1-1,2 миллиарда рублей.

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