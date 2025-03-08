Олимпийский чемпион: «В ближайшие сто лет ни один хоккеист не сможет подобраться к отметкам Овечкина»

Двукратный обладатель кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о погоне российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за званием главного снайпера в истории НХЛ.
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