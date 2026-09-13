Ростовскую область атаковали десятки дронов за ночь

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более украинских 60 БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
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