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Царьград

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Анастасия Волочкова пожелала, чтобы на её могилу приносили белые розы

Анастасия Волочкова пожелала, чтобы на её могилу приносили белые розы

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова выразила желание, чтобы ее поклонники приходили к ней с белыми розами даже после её ухода из жизни.

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