Анастасия Волочкова пожелала, чтобы на её могилу приносили белые розы

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова выразила желание, чтобы ее поклонники приходили к ней с белыми розами даже после её ухода из жизни.
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живи, Настя, рано еще думать о смертушке). Все там будем, но туда не торопимся.