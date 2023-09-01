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Патрик Кэйн о реабилитации после операции: «Могу вернуться раньше срока, но смысл? Лучше быть готовым на 105-110%, а не просто на 90-95»

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.

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