Ватикан ужесточил правила по сверхъестественным явлениям

Ватикан, учреждение, пронизанное мистицизмом и до сих пор использующее дымовые сигналы для объявления о выборе нового Папы, надеется, что новые правила помогут регулировать заявления о сверхъестественных явлениях.
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