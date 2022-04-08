Чемпионат России. 25-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Газпром-Югрой», «Белогорье» против «Факела» и другие матчи

9-10 апреля пройдут матчи 25-го тура чемпионата России по волейболу. «Нефтяник» сыграет с «Газпром-Югрой», «Белогорье» против «Факела».

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