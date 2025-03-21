В Госдуму внесли законопроекты об уголовной ответственности за содействие не одобренным в РФ международным организациям

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроекты, предусматривающие возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого, расширяющие критерии для признания иноагентами и вводящие наказание в виде лишения свободы с конфискацией за содействие Международному уголовному суду.
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