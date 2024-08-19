❗️Красиво горит🔥 🇺🇦Укрытие боевиков ВСУ догорает после прямого попадания снаряда российской артиллерии😎 #ВСУ #Пожар #Прилет.
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❗️Красиво горит🔥 🇺🇦Укрытие боевиков ВСУ догорает после прямого попадания снаряда российской артиллерии😎 #ВСУ #Пожар #Прилет.
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