Машиностроение: Volvo Group зафиксировал рекордную маржинальность во втором квартале

Шведский машиностроительный концерн Volvo Group в пятницу, 17 июля 2026 года, опубликовал финансовый отчет за второй квартал, зафиксировав высокую устойчивость бизнеса и сильную операционную маржинальность.
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