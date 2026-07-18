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Машиностроение: Volvo Group зафиксировал рекордную маржинальность во втором квартале

Машиностроение: Volvo Group зафиксировал рекордную маржинальность во втором квартале

Шведский машиностроительный концерн Volvo Group в пятницу, 17 июля 2026 года, опубликовал финансовый отчет за второй квартал, зафиксировав высокую устойчивость бизнеса и сильную операционную маржинальность.

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