Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса страны Запада столкнулись с бессилием перед единством российского народа, а также растущими возможностями Вооруженных сил (ВС) РФ.
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