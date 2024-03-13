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Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса страны Запада столкнулись с бессилием перед единством российского народа, а также растущими возможностями Вооруженных сил (ВС) РФ.

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