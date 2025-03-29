ВСУ применили новое вооружение в зоне спецоперации

Военный эксперт Киселев заявил о применении ВСУ FPV-дронов повышенной дальности Вооруженные силы Украины начали применять FPV-дроны повышенной дальности до 40 км, указал в беседе с ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии