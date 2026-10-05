Тутберидзе и Тарасова вошли в обновлённый тренерский совет ФФККР

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вошла в обновлённый тренерский состав ФФККР. Помимо Тутберидзе, в него попали заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, заслуженные тренеры России Тамара Москвина, Алексей Мишин, Александр Жулин, Елена Чайковская, призёр Олимпиады Анжелика Крылова, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, Светлана Соколовская.
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