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Ядерный флот Британии усилили пожарными рукавами

Ядерный флот Британии усилили пожарными рукавами

Экипажи британских ядерных подлодок учат сбивать беспилотники пожарными рукавами, сообщает The Sun. Газета описывает их как последний рубеж защиты субмарин у причала.

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