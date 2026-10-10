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Царьград

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Курьер мошенников из Рязани задержан с 3,5 млн рублей

Курьер мошенников из Рязани задержан с 3,5 млн рублей

В Татарске сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Рязани, у которого при обыске изъяли 3,5 миллиона рублей, полученных от 51-летней женщины под предлогом декларирования наличных.

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