Японская полиция начала использовать ИИ для поиска информации

Сотрудники полиции Японии внедрили в свою работу систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет автоматически проводить детальный поиск в интернете информации, связанной с преступлениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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