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Григорян о Дзюбе: «Он подойдет клубу, где тренер не испугается его авторитета, то есть практически никому»

Российский тренер Александр Григорян назвал клуб, который мог бы усилить  Артем Дзюба . 37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

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