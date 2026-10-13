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Что случилось с "Яндексом" и сколько стоит это починить

Что случилось с "Яндексом" и сколько стоит это починить

За двое суток, 8 и 9 октября, пострадали два крупнейших вычислительных объекта «Яндекса». Дата-центр в Сасове Рязанской области серьёзно пострадал в ночь с 7 на 8 октября, и его работа полностью остановлена.

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