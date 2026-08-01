Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 114 подписчиков

1755 тонн щедрости: почему Россия снова помогает тем, кто завтра забудет добро

1755 тонн щедрости: почему Россия снова помогает тем, кто завтра забудет добро

Россия в очередной раз продемонстрировала ту самую легендарную щедрость, которая из века в век оборачивается против неё же.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
Судя по всему кто то не плохо греется на таких поставках. Чьи-то загребушки не плохо загребают. От того и не кончается этот аттракцион не слыханной щедрости. Тем более за наш с вами счёт. Атут ещё и наварится можно.
Ответить
1 м.