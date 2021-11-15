Военнослужащие ЮВО в ходе чемпионата по горному пятиборью выполнили стрельбу в составе группы и ориентирование на местности

Военнослужащие выполнили стрельбы из автоматов АК-74 М и АК-12. Группа в количестве 6 военнослужащих поражала мишени на расстоянии 200 м, выполняя 10 выстрелов.
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