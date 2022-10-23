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Самсонов – 3-й вратарь в истории «Торонто», начавший в клубе с 4 побед

Илья Самсонов – 3-й вратарь в истории «Торонто», начавший в клубе с 4 побед. Сегодня россиянин отразил 30 бросков из 31 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1).

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