Китай сократил импорт древесины из России в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года Китай уменьшил импорт лесопромышленной продукции из всех стран на пять процентов — до 51,6 миллиона тонн, а стоимость закупок снизилась на четыре процента, составив 21,4 миллиарда долларов.
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