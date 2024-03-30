Семья, живущая в доме возле железной дороги, оказалась отрезана от остального мира

Все подъезды к дому смолянки Евгении Лежениной заблокированы железной дорогой, уже несколько лет к женщине не приезжает «скорая», а ее сыновьям приходится вручную носить газовые баллоны и дрова, чтобы не замерзнуть в холодное время года.
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