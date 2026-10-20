Среди более 330 тысяч детей, прошедших лечение в московских стационарах за прошлый год, были пациенты из других регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- На улице 800-лети...
- АН Собянин объявил о...
- ВД В доме на Дубнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым