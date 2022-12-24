Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Демар Дерозан стал автором победного броска в матче с «Никс»

Демар Дерозан стал автором победного броска в матче с «Никс»

Защитник «Буллс» Демар Дерозан исполнил победный бросок в матче с «Никс» (118:117). Дерозан забросил с фолом при счете 116:117 за 0,4 секунды до сирены.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх