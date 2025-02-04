Анна Ван Денски: Европа рискует остаться «у разбитого корыта»

Каковы истинные цели заморозки конфликта на Украине? Почему Европа может остаться «у разбитого корыта»? Какова роль олигархов в политических играх? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.