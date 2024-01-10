Главе Следственного комитета будет доложено об инциденте с водителем такси в Ханты-Мансийском автономном округе

В телеграм-канале сообщалось, что ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал.
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