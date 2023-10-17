Небензя: голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе показало, кто хочет войны

РИАМО - 17 окт. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа.
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