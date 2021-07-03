Отлетевшее с грузовика бревно спровоцировало массовое ДТП под Ростовом

Пресс-служба УГИБДД по Ростовской области Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП, которое случилось в Мясниковском районе Ростовской области из-за бревна, слетевшего с грузовика, сообщил представитель управления ГИБДД РФ по региону.