РЕН ТВ Новости

194 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    В Абхазии и в советские времена законы не работали . Так , для вида. А сейчас похоже и вовсе нет никаких законов. Му...Пострадавшие при ...
  • Вячеслав Ковалев
    Надо было земляка своего зжеч, который начальник в ВОЗ.)В Греции на проте...
  • Георгий Михалев
    Усыпить скотов нахрен.Второго участника...

Отлетевшее с грузовика бревно спровоцировало массовое ДТП под Ростовом

Отлетевшее с грузовика бревно спровоцировало массовое ДТП под Ростовом

Пресс-служба УГИБДД по Ростовской области Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП, которое случилось в Мясниковском районе Ростовской области из-за бревна, слетевшего с грузовика, сообщил представитель управления ГИБДД РФ по региону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх